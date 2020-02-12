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'nda 'ın rakibi Alanyaspor

, çeyrek final rövanş maçında 'u konuk ediyor. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanırken Aytemiz Alanyaspor ise son 6 lig maçının 5'ini kazandı. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 18:37 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıkarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR ise Serkan Olguncan.

Müsaba A Spor ve sabahspor.com'dan naklen yayınlanacak.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor
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