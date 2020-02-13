BB Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında BB Erzurumspor'a konuk oldu. 17.00'de başlayan ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bordo mavili kulüp rakibini 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Trabzonspor turun ilk ayağında evinde BB Erzurumspor'u 5-0 mağlup etmişti.

Maçtan dakikalar

İlk yarı

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1

ERZURUMSPOR 0-1 TRABZONSPOR

17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1

ERZURUMSPOR 1-1 TRABZONSPOR

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Guilherme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

Trabzonspor, 46. dakikada Guilherme'nin attıgı golle Erzurumspor karşısında 2-1 öne geçerken, takımının ikinci golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu talihsiz bir sakatlık geçirdi. 👇 pic.twitter.com/eANqhm7H4B — Sabah Spor (@sabahspor1) February 13, 2020

64. dakikada sağ kanattan Cenk'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

68. dakikada orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, 68. dakikada Abdulkadir Parmak'ın attığı golle Erzurumspor deplasmanında skoru 3-1'e getirdi. ⚽️Golü izleyin... 👇 pic.twitter.com/4Cocqr3N64 — Sabah Spor (@sabahspor1) February 13, 2020

83. dakikada sol taraftan Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Safa topu ağlara yolladı. 1-4

⚽️Safa'ın skoru 4-1'e getiren golünü izleyin... 👇 pic.twitter.com/My0xfVjHvz — Sabah Spor (@sabahspor1) February 13, 2020

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Yemişken xx, Bilal Gölen xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Cenk Ahmet xx, Merthan xx, Osman xx, Yusuf xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 72 x), Scuk xx, Mahamadou Ba xx, Batuhan Artarslan xx (Mücahit dk. 46 xx), Rashad Muhammed x (Emrah dk. 33 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Pote xx

Yedekler: Batuhan, Cengizhan, Oltan, Serdar, Hamza

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, Da Costa xx, Messias xx, Serkan xx, Abdurrahim xxx, Doğan xx (Taha dk. 80 ?), Guilherme xxx (Safa dk. 50 xx), Abdulkadir xxx (Kerem dk. 69 x), Bilal xxx

Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Pereira

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Guilherme (dk. 9 ve 46), Abdulkadir Parmak (dk. 68), Safa (dk. 83) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) ( BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Merthan, Ba (BB Erzurumspor)

