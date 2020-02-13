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'de şoku! Galatasaray derbisinde yok

29 yaşındaki hücum oyuncusu 'in sol bacak üst arka adalesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Garry Rodrigues, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 21:39 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 21:52 ABONE OL
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncusu Garry Rodrigues sol bacak üst arka adalesindeki ikinci derece yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre oyuncunun sahalardan en az 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankargücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe bir sonraki hafta ise Galatasaray ile karşılaşacak ve bu durum Rodrigues'in dev derbide sahadaki yerini alamayacağı anlamına geliyor.

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'dan 2 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralanan Rodrigues bu sezon sarı lacivertli formayla 20 resmi maçta görev aldı ve 3 gol atıp 6 asist yaptı.

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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Galatasaray derbisinde yok
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