Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncusu Garry Rodrigues sol bacak üst arka adalesindeki ikinci derece yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2'nci derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre oyuncunun sahalardan en az 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankargücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe bir sonraki hafta ise Galatasaray ile karşılaşacak ve bu durum Rodrigues'in dev derbide sahadaki yerini alamayacağı anlamına geliyor.

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'dan 2 yıllığına satın alma opsiyonlu kiralanan Rodrigues bu sezon sarı lacivertli formayla 20 resmi maçta görev aldı ve 3 gol atıp 6 asist yaptı.