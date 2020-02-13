TFF açıkladı! Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası yok...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında, yaşanan bir pozisyon ile ilgili Beşiktaş, kural hatası yapıldığını iddia etmiş ve maçın tekrar edilmesini istemişti. Bugün toplanan TFF, maçta kural hatası yapılmadığına ve tekrara gerek olmadığına karar verdi. İşte TFF'den yapılan açıklama



TFF Yönetim Kurulu kararları

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.