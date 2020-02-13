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açıkladı! - maçında kural hatası yok...

'in 19. haftasında oynanan - maçında, yaşanan bir pozisyon ile ilgili Beşiktaş, kural hatası yapıldığını iddia etmiş ve maçın tekrar edilmesini istemişti. Bugün toplanan , maçta kural hatası yapılmadığına ve tekrara gerek olmadığına karar verdi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:26 ABONE OL
TFF açıkladı! Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası yok...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında, yaşanan bir pozisyon ile ilgili Beşiktaş, kural hatası yapıldığını iddia etmiş ve maçın tekrar edilmesini istemişti. Bugün toplanan TFF, maçta kural hatası yapılmadığına ve tekrara gerek olmadığına karar verdi. İşte TFF'den yapılan açıklama

TFF Yönetim Kurulu kararları
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.

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TFF açıkladı! Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası yok...
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