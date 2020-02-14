Kış transfer döneminde yeni bir başlangıç yapmak istediğini açıklayarak Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmesi bekleniyordu. Ancak Fatih Terim'in tüm ısrarlarına rağmen başta Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, yıldız futbolcunun transferine engel oldu.

Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan sezon sonunda serbest kalacak. Devre arasında herhangi bir takımla anlaşamayan 33 yaşındaki oyuncu, şu an kulüpsüz durumda. Avrupa'da kapansa da dünyanın çeşitli liglerinde hala transfer tahtası açık. Arda'nın da bu durumda olan Japonya Ligi'ne gideceği iddia ediliyordu.

TRT Spor'un haberine göre; Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürülen Arda Turan, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım" şeklinde konuştu.

2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'de 12 resmi maça çıkan 33 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek.