Sezonun ilk yarısında kötü bir grafik çizen Galatasaray, 2020 yılına iyi başladı. Ligde 5 maçta 15 puan alarak zirve yarışında rakiplerini yakalayan sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba bu sürecin yıldızı oldu.

6 MAÇTA 4 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan deneyimli futbolcu, ikinci yarıya şimdiden damga vurdu. Sarı-kırmızılı takımın oynadığı Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, Denizli ve Konya ağlarını sarsmayı başardı. Attığı gollerin yanı sıra Galatasaray'ın oyununa da büyük katkı yapan Emre Akbaba, taraftarların büyük tepkisini çeken Belhanda'yı da unutturdu.

Ligde ve kupada çıktığı 6 maçta 4 gole imza atan milli futbolcu, Faslı yıldızın 23 maçta gösterdiği performansı yakaladı. Galatasaray formasıyla sezonun geri kalanında 23 müsabakada görev yapan Belhanda, 5 gol attı.

Real Madrid maçında taraftarlara küfrettiği için camia ile arası açılan 29 yaşındaki oyuncu, Emre Akbaba'nın dönüşüyle birlikte kulübeye hapsoldu. Fatih Terim'in ikinci plana attığı Belhanda'nın sezon sonunda satılması gündemde.

Öte yandan Emre Akbaba gösterdiği performansla EURO 2020 için A Milli Takımı'nda radarına girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, deneyimli futbolcuyu hazırlık maçlarında deneyeceklerini ifade etti.