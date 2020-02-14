Yaz transfer döneminde Roma'dan Kolarov, kış transfer döneminde ise Milan'dan Ricardo Rodriguez'i transfer etmek için uzun süre mesai harcayan Fenerbahçe, iki isimden de eli boş dönmüştü. Gelecek sezon için işi sıkı tutan sarı-lacivertli ekip, şimdiden sol bek aldı.

1.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Devre arası gündeme gelen ancak Alanyaspor'un reddetmesi üzerine gerçekleşmeyen N'Sakala transferi, sezon sonu resmiyet kazanacak. Fenerbahçe, Kongolu savunmacı ile prensip anlaşmasına vardı.

Fanatik'in haberine göre, Alanyaspor'dan yıllık 400 bin euro kazanan N'Skala, Akdeniz ekibinden gelen 800 bin euro maaşla yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Haziran ayında serbest kalacak olan sol bek, Fenerbahçe cephesinden gelen 3 yıllık kontrat önerisine evet dedi. N'Sakala'nın sarı-lacivertli takımdan 1 milyon 200 bin euro maaş alacağı ifade ediliyor.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor formasını 22 maçta giyerken 1 asist yaptı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bölümünde oynayamayan Hasan Ali Kaldırım'ın 4 aylık sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe'nin milli sol bek için nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.