Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçınn yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada koşu ve streching yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.