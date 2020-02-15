Leipzig 3 - 0 Werder Bremen MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 22'inci haftasında liderlik mücadelesi veren Leipzig sahasında zor günler geçiren Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma Leipzig'in 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Galibiyeti getiren goller; 17'inci dakikada Lukas Klostermann, 39'uncu dakika Patrik Schick ve 46'ıncı dakikada Nordi Mukiele'den eldi.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla Leipzig puanını 45 yaptı ve 1 maç eksiği bulunan Bayern Münih'den liderlik koltuğunu devraldı. Konuk takım Werder Bremen ise 17 puanda kaldı.



Gelecek hafta Leipzig deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşacak. Werder Bremen ise sahasında şampiyonluk mücadelesi veren bir başka ekip olan Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

ÖMER TOPRAK SONRADAN GİRDİ

Werder Bremen'de forma giyen Ömer Toprak karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Toprak zorlu karşılaşmanın 61'inci dakikasında Kevin Vogt'un yerine oyuna dahil oldu.