Süper Lig'de Fenerbahçe'nin rakibi MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Ankara Eryaman Stayumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. VAR hakemi Volkan Bayarslan, AVAR ise Alper Çetin. Müsabaa beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Maçtan notlar

Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor. İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de tek eksik Rodrigues

Uzun bir süre sonra tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi Gary Rodrigues'in sakatlığı üzüntü yaşattı. Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisinin tamamlanmasıyla eksik futbolcusu kalmayan sarı-lacivertli ekibin dünkü antrenmanında bu kez Rodrigues sakatlık geçirerek MKE Ankaragücü maçında oynama şansını kaçırdı.

Derbi öncesi 3 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

Deplasmanda 18 puan yitirdi

Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil. Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi. Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.

Ligde 14 maç sonra geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet özlemine son veren başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

102. randevu

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.