Alexander Sörloth, Trabzonspor tarihine geçti

Süper Lig'de müthiş bir performans çizerek gol krallığında zirvede yer alan Sörloth, Trabzonspor'un başarısında başrol oynamaya devam ediyor.

CARDOZO'YU YAKALADI

Karadeniz temsilcisinin Sivasspor'u konuk ettiği mücadelede fileleri havalandıran yıldız futbolcu, gol sayısını 17'ye çıkardı. Sörloth şimdiden Oscar Cardozo'yu yakaladı.

Kuzeyin Kralı lakabıyla bordo-mavili taraftarların gönlünde taht kuran Sörloth, Cardozo'nun 2014-2015 sezonundaki 17 gollük istatiklerini yakalarken, Şota'nın 1996-96 sezonundaki 25 gollük rekoruna göz dikti.

Maç başına 0.9'luk gol ortalaması yakalayan Norveçli isim, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.. Ligde 21. maçına oynayan Trabzonspor'da 17 kez fileleri sarsan Sörloth kendi rekorunu da kırmış oldu.

Sörtloth 2013-14 sezonunda Norveç Ligi'nde 13, 2017-18 sezonunda ise Crystal Palace ve Midtyjlland formalarıyla toplamda 15 gol atmıştı.

Öte yandan deneyimli futbolcu bordo-mavili formayla bu sezon tüm kulvarlarda 20 gole ulaştı.