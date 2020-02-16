Trabzonspor 2-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. daftasında Trabzonspor, sahasında haftaya lider olarak giren Sivasspor'u ağırladı. Fırtına, sahadan 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Sörloth ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa 'dan (KK) geldi. Sivasspor'un golü ise 90+3'te Yatabare'den geldi. Bu sonuçla, Trabzonspor 1 maçı eksik olmasına rağmen 44 puanla liderlik koltuğuna otururken, Sivasspor ise 42 puanda kaldı. Sivasspor karşısında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Obi Mikel, Beşiktaş karşısında sahada olmayacak.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

NOVAK '61' DEDİ

Bordo-mavililerin sol bek oyuncusu Filip Novak, Fırtına'da 61. maçına çıktı.

TRABZONSPOR'DA ÇİFTE SAKATLIK!

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Hosseini, ısınırken sakatlandı. Hosseini'nin yerine Manuel da Costa, ilk 11'de başladı. Ayrıca karşılaşmanın 35. dakikasında Nwakaeme sakatlanarak yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0



35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



43. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0

46. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

62. dakika Fernando'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

67. dakikada Claudemir'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol tarafına gelen topu çıkardı.

77. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çarpazından etkili vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, kaleci Samassa tehlikeyi önledi.

87. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa güçlükle topu üstten kornere gönderdi.

90+3. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Yasin Öztekin'in pasında, ceza alanı içinde Yatabare, dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüney Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa (Dk. 88 Hüseyin Türkmen), Obi Mikel, Guilherme (Dk. 69 Doğan Erdoğan), Ndiaye, Nwakaeme (Dk. 34 Abdulkadir Parmak), Sörloth

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa (Dk. 49 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi (Dk. 33 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal (Dk. 63 Claudemir), Yatabare

Goller: Dk. 4 Sörloth, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 90+3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Goiano (Demir Grup Sivasspor) Dk. 83 Doğan Erdoğan, Dk. 90 Obi Mikel (Trabzonspor)