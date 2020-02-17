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: “3 puan için gelmiştik”

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor’un Teknik Direktörü , golsüz berabere kaldıkları maçı sonrası, “Maça çok iyi başladık. Buraya 3 puan için gelmiştik. Onu da oynadığımız oyun girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 17.2.2020 22:46 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 22:47 ABONE OL
Erkan Sözeri: “3 puan için gelmiştik”
BB Erzurumspor, ligin 22. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sözeri, "Hesapta yoktu. Maça çok iyi başladık. Sezonun en iyi maç başlangıcını yaptık. 10 dakikada 3-4 gol atabilecek pozisyonlara girdik. Bunları atamazsanız kısır bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok üzgünüz tabii. Buraya 3 puan için gelmiştik. Onu da oynadığımız oyun girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım çok gayretliydiler. Sonuçta berabere kaldık. Artık önümüzde ki Bursaspor maçına odaklanacağız. O maçı içeride kazanıp ortalama 2 puanımızı devam ettirmek en büyük amaç" diye konuştu.
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Erkan Sözeri: “3 puan için gelmiştik”
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