Portekiz'de Benfica ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Porto, rakibinin yenildiği hafta Guimaraes deplasmanında son derece kritik bir karşılaşmaya çıktı. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan Porto, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmada Porto'nun golleri Douglas Renato de Jesus ve Moussa Marega'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Bruno Duarte kaydetti.

IRKÇILIK YAŞANDI!

Karşılaşmada Porto'yu öne geçiren golü atan Moussa Marega, 71. dakikada oyunu terk etti. Marega kendisine ırkçı saldırılarda bulunulduğunu söylerken, takım arkadaşları ve rakip futbolcular yıldız ismi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sakinleşmeyen Malili futbolcu soyunma odasına gitti.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ırkçı tezahüratları "üzüntü verici" olarak değerlendirdi.

Conceiçao, "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega'ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz. Bugün burada olanlar talihsizlikti" dedi.

"TEN RENGİMİ SAVUNUYORUM"

Moussa Marega, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisine ırkçı tezahürat yapanlar için "ırkçı aptallar" ifadesini kullanırken, hakemlere yönelik de "Ayrıca hakemlere beni savunmadıkları ve sarı kart gösterdikleri için teşekkür ediyorum, çünkü ten rengimi savunuyorum" ifadelerini kullandı.