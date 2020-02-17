Trabzonspor'da son 9 sezonun en uzun galibiyet serisi

Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek üst üste 6'ncı maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra ligde en uzun galibiyet serisini elde etti.



Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarının ardından 22'nci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u da mağlup ederek ligde üst üste son 6 maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, son 9 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu haftalarında oynadığı karşılaşmaları kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, sonraki süreçte ilk kez bu sezon 6 maçlık galibiyet serisine ulaştı.



BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANIRSA SON 15 SEZONUN EN UZUN SERİSİ OLACAK

Öte yandan Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmanın yanı sıra rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı haftada liderlik koltuğundaki yerini de sağlamlaştırmış olacak.



TRABZONSPOR İÇ SAHADA GOL YAĞDIRIYOR

Bu arada Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahada en fazla gol sevinci yaşayan takım konumunda yer alıyor. Ligde oynadığı 21 maçta toplamda 47 gol kaydeden ve ligin en golcü takımı olan bordo-mavililer, bu gollerin 31'ini sahasında oynadığı karşılaşmalarda kaydederek bu sezon evinde en çok gol atan takım oldu.



SORLOTH'UN GOL ATAMADIĞI 4 TAKIM KALDI

Süper Lig'de 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başarırken, sadece Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor'a gol atamadı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla takıma gol atan oyuncu konumunda yer alan Norveçli forvet oyuncusu, Kasımpaşa'ya 4, Kayserispor'a 2, Konyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep FK, Rizespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Sivasspor'a karşı birer gol kaydetti. Sörloth, ligin ikinci yarısında oynanacak Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında gol bulması durumunda bu sezon Süper Lig'deki tüm takımlara karşı gol atma başarısı gösterecek.



FUTBOLCU VE YÖNETİCİLERDEN 'LİDERLİK' YORUMU

2-1'lik Sivasspor galibiyeti sonrası ligde liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da futbolcular ve yöneticiler sosyal medya hesaplarından mutluluklarını taraftarlarla paylaştı. Bordo-mavililerin genç kalecisi Uğurcan Çakır, "Her maç aynı coşku, aynı hırsla mücadelemizi sürdürüyoruz. İstediğimiz, inandığımız liderliği elde ettik. Şimdi liderliği korumak, hedefimize adım adım yaklaşmak için daha da çok çalışma vakti. Bizlere inanan, yanımızda olan herkese teşekkürler", forvet oyuncusu Sörloth, "Ligin üstü bordo mavi", hücum oyuncusu Guilherme, "Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullanırken, Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ise, "Hani derler ya, 'İnsan hayalsiz yaşayamaz' diye. Bizim gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz var. Ama hepsinden önemlisi o hayale inanan ve sahada mücadele eden yürekler, tribünde susmayan kardeşlerimiz ve bizimle nefes alan yüzbinler var. Daha değil ama birlikte başaracağız", Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da, "Şanlı Trabzonsporum liderlik koltuğuna oturdu! Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" yorumunu yaptı.



YEREL GAZETELERDE 'ŞAMPİYONLUK' SESLERİ

Öte yandan kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından 'şampiyonluk yakın' yorumlarını yaptı. Karadeniz gazetesi, "Bayrakları açın şampiyonluk yakın", "Duyduk duymadık demeyin, lideriz. Hem de 1 maçımız eksik", Taka gazetesi, "Mekanın sahibi geri döndü!", "Sivasspor'u deviren Trabzonspor, 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu", Sonnokta gazetesi, "Ağlata ağlata yürüyoruz mutlu sona", "Fırtına Sivas'a da diz çöktürdü, 9 yıl sonra yeniden zirveyi gördü", Günebakış gazetesi, "Bunun adı şampiyonluk yürüyüşü", "Trabzonspor, Fenerbahçe'den sonra şampiyonluktaki rakiplerinden Sivas'ı da yendi", Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına zirveye esti", "Bordo-mavililer Sivasspor'u geçti, liderlik koltuğuna oturdu" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU