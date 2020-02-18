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- : 'nde Borussia Dortmund'un konuğu PSG

son 16 turu ilk maçında Alman ekibi , Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i () konuk ediyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 20:14 ABONE OL
Borussia Dortmund - PSG: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'un konuğu PSG

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrián Devis ve Roberto Díaz Pérez Del Palomar yapacak. VAR hakemi Alejandro Hernandez, AVAR ise Ricardo De Burgos.

Alman ekibinde Marco Reus ve Thomas Delaney sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

PSG'de ise Neymar ve Kimbeppe'nin durumları maç saatinde belli olacak. Eski Dortmundlu Abdou Diallo ve Colin Dagba ise zorlu deplasmanda forma giyemeyecekler.

İki ekibin muhtemel 11'leri şu şekilde:

Dortmund: Bürki, Piszczek, Zagadou, Hummels, Hakimi, Emre Can, Witsel, Sancho, Hazard, Guerreiro, Haaland

PSG: Navas, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat, Gueye, Veratti, Mbappe, Di Maria, Neymar, Icardi

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Borussia Dortmund - PSG: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'un konuğu PSG
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