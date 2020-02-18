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- derbisini statta takip edecek mi? açıkladı

Kulübü , 1905 Derneği açılışında basın mensuplarına Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak - Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, pazar gün oynanacak maçta 'ndaki yerini alacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 21:24 ABONE OL
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini statta takip edecek mi? Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Kulübü başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de olacağını belirtti.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Endişe sadece bizde değil. Ligdeki bütün takımlarda endişe var. Ben hakemlerin kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Eşitlik ve kardeşlik içindeki yarışa inanıyorum. Derbide hakemin sahaya en az müdahalesinin olmasını istiyorum. Yeni Malatyaspor maçımızda yerden gösterilen bir pozisyonda maalesef bir futbolcumuzun penaltı yaptığı gibi gösteriliyor. Üstten gösterilen pozisyonda ise bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, tartışma sonlanmaz. Hocamın dediği gibi rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Rakiplerimiz arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımız. Bunu böyle değerlendirin. Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım"

"Gördüğünü çalması bizim için önemli"

"Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, rakip için hatalı kararlar almasını sağlamak için uğraşmak yanlış bir şey. Bunu bu maçla ilgili de söylemiyorum genel olarak... Bu mevcut hakemlerimize de hakaret. Hakemlerimiz adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Gördüğünü çalması bizim için çok önemli. Bizim aleyhimize de olsa. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım."

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisini statta takip edecek mi? Mustafa Cengiz açıkladı
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