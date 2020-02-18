Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe saha olayları, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, MKE Ankaragücü de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Giresunspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Adanaspor kulüpleri de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."