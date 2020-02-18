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Şampiyonlar Ligi’nde dev maç! Atletico Madrid’in konuğu Liverpool!

’nde son 16 turu başlıyor. Bu turda oynanacak ilk maç İspanyol ekibi ile rüya gibi bir Premier Lig performansı gösteren arasında.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 20:12 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’nde dev maç! Atletico Madrid – Liverpool Atletico Madrid’in konuğu Liverpool!

Atletico Madrid ve Liverpool bugün Wanda Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. İki dev ekibin karşılaşmasında, takımlar rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etme peşinde olacak.

ATLETICO GRUPTA JUVENTUS'A GEÇİLDİ

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Atletico Madrid, Juventus, Leverkusen ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer aldı. Juventus'un lider olarak çıktığı grupta Atletico Madrid, 10 puan alarak ikinci oldu ve son 16 turuna kaldı.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE LİDER

Premier Lig'de rüya gibi bir sezon geçiren ve yenilgisiz, açık ara lider olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de grubunu lider olarak bitirdi. Napoli, Salzburg ve Genk'in olduğu grupta 13 puan toplayan Liverpool lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

LIVERPOOL 6 KEZ KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlardan biri Liverpool. Daha önce 9 kez kupada final oynayan Livepool, 6 kez kazanmasını bildi 3 kez de finalde kaybetti. Atletico Madrid ise 3 kez final oynamasına karşın kupaya uzanamadı.

ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'İ

Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Partey, Koke, Niguez, Diego Costa, Morata

LIVERPOOL MUHTEMEL 11'İ

Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

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Şampiyonlar Ligi’nde dev maç! Atletico Madrid – Liverpool Atletico Madrid’in konuğu Liverpool!
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