Beşiktaş, 3 tecrübeli futbolcusunu kadroda tutmak için harekete geçti. Milli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Atiba'yla da masaya oturulacak.

Ekonomik olarak zor günlerden geçen yönetim, 3 futbolcudan da maaşlarında indirim talep edecek. Kartal'da 4. sezonlarını oynayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yaklaşık 2 milyon euro aldığı belirtiliyor. Kanadalı orta saha ise 1.2 milyon euro kazanıyor.

Futbol yaşantılarını Beşiktaş'ta noktalamak isteyen 35 yaşındaki Gökhan Gönül ve 37 yaşındaki Atiba'ya 1'er yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi. 31 yaşındaki Caner Erkin'e ise daha uzun süreli kontrat önerilecek.

Caner Erkin bu sezon Beşiktaş'la çıktığı 28 maçta 3 gol 11 asist, Gökhan Gönül 21 maçta 2 gol 3 asist, Atiba ise 21 maçta 4 gol 4 asistlik katkı yaptı.