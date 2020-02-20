Galatasaray'ın Kadıköy kabusu! 18 dakika...

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda rakibi karşısında Kadıköy'de kazanamadığı son 20 maçta sadece 18 dakika skor üstünlüğü yakalayabildi.

Kadıköy'de rakibine ligde 20 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1800 dakikayı kapsayan 20 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor olarak önde oynarken, 853 dakikada ise oyunda eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği bu maçlarda 38 gol atarken, sarı-kırmızılılar 10 golle karşılık verebildi.

ÜÇ MAÇTA ÖNE GEÇEBİLDİ

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 20 lig maçında sadece 3 kez öne geçebildi, bunlarda da 5, 8 ve 5 dakika üstün kalabildi.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Kadıköy'de oynanan derbinin 66. dakikasında Henry Onyekuru'nun golüyle öne geçti. Müsabaka, 71. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle beraberliği yakaladı ve derbi bu skorla sona erdi.

SON 20 MAÇIN SKORLARI VE GOLLERİ

Süper Lig'de iki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan son 20 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:

Sezon Skor Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS) 2000-2001 2 - 1 12 Ali Güneş, 52 Yusuf Şimşek / 75 Suat Kaya 2001-2002 1 - 0 27 Milan Rapaiç 2002-2003 6 - 0 9 Tuncay Şanlı, 38 Ariel Ortega, 68 ve 75 Serhat Akın, 78 Ceyhun Eriş, 86 Ümit Özat 2003-2004 2 - 1 17 Mert Nobre, 85 Mehmet Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan 2004-2005 1 - 0 64 Mert Nobre 2005-2006 4 - 0 12 Stephen Appiah, 20 Fabio Luciano, 69 Alex de Souza, 78 Nicolas Anelka 2006-2007 2 - 1 24 Alex de Souza, 25 Mateja Kezman / 54 Ümit Karan 2007-2008 2 - 0 5 Semih Şentürk, 56 Deivid de Souza 2008-2009 4 - 1 7 Selçuk Şahin, 48 Diego Lugano, 89 Deivid de Souza/ 2 Cassio Lincoln, 28 Emre Aşık (KK) 2009-2010 3 - 1 13, 55 Alex de Souza, 89 Daniel Güiza / 58 Hakan Balta 2010-2011 0 - 0 - 2011-2012 2 - 2 10 Moussa Sow, 16 Alex de Souza / 36 Johan Elmander, 83 Hakan Balta 2011-2012 0 - 0 - 2012-2013 2 - 1 33, 36 Pierre Webo / 25 Burak Yılmaz 2013-2014 2 - 0 23 Emre Belözoğlu, 66 Cristian Baroni 2014-2015 1 - 0 81 Dirk Kuyt 2015-2016 1 - 1 37 Diego Ribas / 83 Olcan Adın 2016-2017 2 - 0 45 ve 78 Robin Van Persie 2017-2018 0 - 0 - 2018-2019 1 - 1 66 Henry Onyekuru / 71 Eljif Elmas