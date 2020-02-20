İşte Premier Lig'de haftanın en güzel golleri ve kurtarışları!
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan haftada lider Liverpool, Norwich deplasmanından 3 puan ile ayrılmayı başardı. Kırmızıların en yakın takipçisi Manchester City ise erteleme maçında West Ham United'ı konuk etti. Man City karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Haftanın maçında ise Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Kırmızı Şeytanlar oldu. Bu zorlu mücadelelerde kalecilerin yaptığı birbirinden güzel kurtarışlar ve atılan en güzel golleri sizler için derledik...