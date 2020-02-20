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İşte 'de haftanın en güzel golleri ve kurtarışları!

İngiltere 'de 26. hafta heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan haftada lider , Norwich deplasmanından 3 puan ile ayrılmayı başardı. Kırmızıların en yakın takipçisi ise erteleme maçında 'ı konuk etti. Man City karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Haftanın maçında ise ile kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Kırmızı Şeytanlar oldu. Bu zorlu mücadelelerde kalecilerin yaptığı birbirinden güzel kurtarışlar ve atılan en güzel golleri sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 20.2.2020 17:15 ABONE OL
İşte Premier Lig'de haftanın en güzel golleri ve kurtarışları!

PREMIER LİG'DE ATILAN EN GÜZEL GOLLER!

PREMIER LİG'DE YAPILAN EN GÜZEL KURTARIŞLAR!

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İşte Premier Lig'de haftanın en güzel golleri ve kurtarışları!
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