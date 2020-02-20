Sivasspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Alanyaspor ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 23. Hafta maçları kapsamında Sivasspor Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

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Süper Lig 23. Hafta karşılaşması Sivasspor Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;