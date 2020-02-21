5 yıldızlık tek maç Fenerbahçe-Galatasaray

Türkiye'de o kadar karşılaşma oynanıyor sadece bir tanesi beş yıldızlık. Ona da Halil Umut Meler verildi. Bir şeyler değişecek…Hakemlere inanç kalmadı. Bu hakemlerle Süper Lig'in sonucunu sahada oynanan futbol belirleyecek diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz…Üç büyük takım yıllarca bu ligin kaymağını yedi. Şike yaptılar, hakem aldılar, kurulları aldılar...Mustafa Cengiz, bir kağıt çıkardı geçen sene oynanan Galatasaray-Konya maçında; Hüseyin Göçek hakem, Halis VAR hakemi. Hüseyin'in düdük çalacağını fark ediyor hemen müdahale ediyor, pozisyon temiz çalma diye. Yukarıdaki de karışmıyor. Sonra ne oluyor 'Hakemdir hata yapar' oluyor. Yusuf Namoğlu'nun iki hakeme niyeti sezon sonuna kadar maç vermemek... Bildiri yayınlıyorlar, Başakşehir Başkanı, Fenerbahçe Başkanınını, Trabzon Başkanını, diğerlerini de yanına alarak…Amma velakin Fenerbahçe maçında ne oldu, Mustafa Pektemek'in koluna çarptığında, Oğuz Sarvan anlatıyor, IFAB mifab falan... Kitabı ben elime alayım on tane bahane bulurum. Mustafa Pektemek'i oradan al, ceza sahası çizgisine koy ne olacak?Bazı pozisyonlar saklanıyor, yayıncı kuruluşun pozisyonlarını maçın sonunda izliyoruz. Avrupalı getiriyor bir dakikada önüne koyuyor, sonra yayından zarar ediyoruz diyecekler ağlamayacaksınız.Puan durumuna bakarsak ilk defa 22. haftaya gelmişiz, 7 takım var mücadelede. Çok güzel bir şey olması gerekiyor. 7 takımın mücadelesini sürdürürler mi? Kimin işine gelir?Başakşehir, Sivasspor, Alanya mücadele etse evde uydu kutusu kalmaz, abonelikler iptal olur.. Geçen hafta şu 7 takımın içinde olan Sivasspor, Fenerbahçe'yi kardeş takım ilan etti. Türkiye'de üç büyüklerle kardeş olmayı göze alacak kulüp yok çünkü bunlar hep ezildi. Federasyonda hakemlerde büyüklerden yana. O figüran rolündekilerdesinler, diyebiliyorlar mı? Bu 7 takımın 6'sı bu hafta birbiriyle oynuyor. Puan cetveline baktığ-ı mız zaman muhteşem bir haftaya giriyoruz. Herkesin nefesinin kesildiği bir hafta ama giremiyoruz çünkü hakemlere inanç kalmadı. Büyüklere VAR küçüklere yok diyorum ben. Bu hakemlerle ligin sonucunu sahada oynanan futbol belirleyecek diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz.Türk spor tarihinin klasikleşmiş TV programlarından "Kale Arkası", efsane yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç'la yeniden yayın hayatına başladı. Dün akşam A Spor'da seyirci ile buluşan ikili, hem geçmişi yad etti hem de değerlendirmeleriyle futbol gündemine damga vurdu.Zorbay Küçük iyi hakem, Ali Şansalan da var. Zekeriya Alp'in en iyi yaptığı işlerden genç hakemlere şans vermek. Beşiktaş-Trabzonspor'a bakıyorsun Fırat Aydınus eski hakem. Eskiden hakemler uçak harcırahı yazıp, otobüsle dönerdi üç beş kuruş fasulye parası cebine kalsın diye. Şimdi bu hakemler birinci derece memur maaşından fazlasını kazanıyor, o yüzden kimse hakemliği kaybetmek istemiyor. Ne olursa olsun küçük takımlara yedirmezler ligi.Patronlar ne istiyor, tiraj ve reyting. Bu da büyüklerin kucağında hakemler de bunu biliyor. Cüneyt Çakır Tottenham maçında ça-dığı penaltıyı Fenerbahçe'ye çalabilir miydi? Zorbay Küçük ve Ali Şansalan gördüğünü çalıyor. Gördüğün çalan da iyi hakemdir. Ben isterdim ki bu iki hakem derbilere verilsin.Bu cin gibi hakemlerin başında kim var? Eski bir futbolcu. Bugüne kadar bu cin hakemler ne halt ettilerse bugün bir tane başkan çıkaramıyorlar. Zavallı halleri var. Zekeriya düzgün adamdır hâlâ da güveniyorum. Zekeriya'nın bir şey yapacağını hissettiler altına kayığı koyup gitmesi için uğraşanlar var diye düşünüyorum. Sadece hakemlerden de değil, birilerinin kellesi uçacak. Bu işin Fenerbahçe'si Galatasaray'ı Beşiktaş'ı yok. Bunlar Zekeriya'nın kucağına kondu, bunlar kaşar hakemler.Türkiye'de o kadar maç oynanıyor, Beşiktaş- Trabzon, Beşiktaş- Fenerbahçe falan, bir tane 5 yıldızlık maç var. Fenerbahçe-Galatasaray.O 5 yıldızlık maça Halil Umut Meler verildi. Bir şeyler değişecek. Ali Koç geldiğinde inşallah Fenerbahçe'de sistem oluşturur, diğerleri de onlara özenir gibi iyi niyetli yorumlarda yaptım. Ama geldiğimiz noktada yanıldım, yolda görenler 'diyor bana.Benim için Türk futbolunun dönüm noktası Zorlu toplantısı. Sen yazmasaydın bunu kimse bilmeyecekti. Hakemler gerizekalı değil. Zekeriya ve Ali Koç'un kol kola Zorlu'ya gitmesinin ne anlama geldiğini bilmiyor mu? Galatasaray başkanına inancım yok, tamamen politikacı.Koç'un dediği bir şey olursa evvelden hatırlıyoruz Bağdat Caddesi ne hale gelmişti.Kimin şampiyon olacağı umurumda değil. Hangi takım ne futbolu oynuyor? Hakemler maçların sonucunu belirliyor. Alp, genç hakemleri maçlara koydu, ben de destekledim ama Zorlu'ya kadar.

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