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derbide sahada

’de oynanacak olan - derbisi öncesinde sarı-lacivertlilerin cephesinde gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımından ayrı kalırken, Galatasaray derbisinde 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 12:54 ABONE OL
Hasan Ali Kaldırım derbide sahada

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertlilerin cephesinde Hasan Ali Kaldırım gelişmesi yaşandı. 13 Aralık tarihinde antrenmanda ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 58 gün takımdan ayrı kalan Kaldırım, son olarak 14. haftada oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymişti. 8 Süper Lig ve 3 de Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 11 maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde sahalara geri dönüyor.

Son antrenmanlarda takımda yer alan ve eski gücüne kavuşan Kaldırım, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Galatasaray derbisinde 11'de sahaya sürülecek. Hasan Ali'nin yerine bir süredir sol bek olarak görev yapan ve asıl mevkisi sağ bek olan Nabil Dirar'ın ise Isla'nın yerine görev yapması bekleniyor.

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Hasan Ali Kaldırım derbide sahada
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