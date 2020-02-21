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'dan sürprizi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi eksik futbolcular can sıkıyor. Kanarya, dev derbiye Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'dan yoksun çıkacak. Stoperde de Jailson'un formsuzluğu teknik direktör Ersun Yanal'ı farklı arayışlara itiyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray derbisinde Ferdi Kadıoğlu sürprizine imza atabilir...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 12:07
Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

'de fikstürün açıklandığı andan itibaren merakla beklenen karşılaşma geldi çattı. , pazar akşamı sahasında 'ı ağırlayacak.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

'deki 21 yıllık seriyi sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde form durumu ve eksik futbolcular 'ı düşündürüyor. Kanarya karşılaşmaya , ve 'dan yoksun çıkacak.

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Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

'nin uzun süren yokluğu ve stoper sıkıntısı da eklendiğinde 'ın nasıl bir ilk 11 ile maça çıkacağı merak konusu.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

iyileşse de maç ve tempo eksiği Yanal'ı düşündürüyor. Bu sezon deneyimli futbolcu sadece 7 lig maçına çıkabildi.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Derbi maçın temposunu kaldırma ihtimali düşük. Bu nedenle Dirar'ı sol kanatta oynaması yüksek ihtimal. Ancak stoper ve kanatta bir sürpriz söz konusu olabilir.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Falette, Rami'ye göre daha iyi bir görüntü çiziyor. Özellikle fizik açıdan teknik heyetin beklentilerine antrenmanlarda karşılık veriyor. Bu nedenle Rami'ye göre daha şanslı.

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Son yapılan çalışmalarda Fallette'in stoperde oynaması ve Jailson'un orta sahaya geçmesi üzerine bir plan yapıldı. Bu plan hayata geçmezse daha da büyük bir sürpriz yaşanabilir.

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