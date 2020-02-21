Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi eksik futbolcular can sıkıyor. Kanarya, dev derbiye Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'dan yoksun çıkacak. Stoperde de Jailson'un formsuzluğu teknik direktör Ersun Yanal'ı farklı arayışlara itiyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray derbisinde Ferdi Kadıoğlu sürprizine imza atabilir...
Giriş Tarihi: 21.02.2020
12:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
12:07
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