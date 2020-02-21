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'dan uyarı: Tuzağa düşmeyelim

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Saffet Sancaklı'dan uyarı: Tuzağa düşmeyelim
Eski milli futbolcu, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ile Beşiktaş-Trabzon derbi maçları öncesi uyarılarda bulundu. Sancaklı şunları söyledi: "Benim burnuma kötü kokular geliyor. Beka mücadelesi veriyoruz, bunu verirken birileri futbol üstünden bu terörü kaşıyabilir ve bize sıkıntı yaratabilir. Sağduyuyu koruyalım ve tuzağa düşmeyelim. Birileri bu işi fazla kaşımaya başladı. Futbolun ve sporun ne manaya geldiğini bize unutturmaya çalışıp başka mecralara çekmek isteyenler var. Spor ve futbol, insanları bir araya getiren, kaynaştıran, eğiten, bütünleştiren, güzel duygular yaşatan bir kültürdür. Sporda rekabetin yanı sıra işbirliği de önemlidir."
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Saffet Sancaklı'dan uyarı: Tuzağa düşmeyelim
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