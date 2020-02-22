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'tan Teknik Direktörü 'dan uyarısı!

Şampiyonluk mücadelesi veren 7 takımın 6'sının birbirleriyle karşılaşacağı haftada 'u ağırlayacak olan 'ta hedef galibiyet. Beşiktaş'tan Teknik Direktörü bu konuda takımını uyardı ve "Beraberliği aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:42 ABONE OL
Beşiktaş'tan Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Trabzonspor uyarısı!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Taktik provalarda tüm yoğunluğunu hücum bölgesine veren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında pozisyon bulabileceklerini ancak kazanmak için Sörloth tehlikesini ortadan kaldırmaları gerektiğini oyuncularına anlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre takımla bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Eğer yeniden var olmak istiyorsanız bu maçı bir final olarak değerlendirin. Bir kere kafanızdan beraberliği silin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Geçtiğimiz hafta pek de hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oradaki hataları gördük, neleri yapmamız gerektiğini sanırım anladık. Elinizdeki bu son fırsatı iyi kullanacağızdan şüphem yok. Üç puanı alırsak göreceksiniz bu yarışın sonuna kadar içinde kalacağız. Yeter ki kendinize inanın" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'tan Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Trabzonspor uyarısı!
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