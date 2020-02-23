Atletico Madrid 3-1 Villarreal (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde Atletico Madrid Estadio Wanda Metropolitano'da Villarreal'i konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alcacer ve Correa'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Başkent ekibi Madrid önce 64'te Koke, ardından 74'te Felix'le skoru 3-1'e getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarından gol olmadı ve Atletico Madrid, Villarreal'i 3-1 devirdi.
Atletico Madrid bu galibiyetle 43 puana ulaşırken, Villarreal ise 38 puanla yedinci sırada kendine yer buldu.
La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid Espanyol ile oynayacak. Villarreal deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak.