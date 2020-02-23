Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-1 galip ayrılarak Kadıköy'deki 23 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 45'e çıkarken Fenerbahçe 38 puanda kaldı.

📸Fenerbahçeli taraftarların yaptığı koreografiler 👇 pic.twitter.com/Y19r2dXkQG — Sabah Spor (@sabahspor1) February 23, 2020

Maçtan dakikalar

İlk yarı

4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarı

52. dakikada Tolgay Arslan'ın etkili ortasına altıpasın sağında yükselen Isla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu önünde bulan Belhanda'nın yerden vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağa son anda yetişti.

66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun alanına girmesi sebebiyle hakem tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunmada Jailson'un uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine volesinde top üstten auta gitti.

77. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya Jailson'un yatarak müdahalesine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada Galatasaray öne geçti. Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu son anda kornere çeldi.

90+5. dakikada sağdan Dirar'ın ortasında arka direkte Kruse'nin kafayla indirdiği top, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

90+7. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, önce rakibinden daha sonra kaleci Altay'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye ağlara gönderdi: 1-3.

Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

📌Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray yenilgisi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.👇 pic.twitter.com/K65zLZxMal — Sabah Spor (@sabahspor1) February 23, 2020

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan (Dk. 60 Deniz Türüç), Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci (Dk. 88 Mehmet Ekici), Kruse, Muric

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (90+7 Emre Akbaba), Ömer Bayram, Onyekuru (Dk. 90+9 Adem Büyük), Falcao (Dk. 86 Ahmet Çalık)

Goller: Dk. 21 Kruse (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 40 Donk, Dk. 80 Falcao (Penaltıdan), Dk. 90+7 Onyekuru (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 66 Ersun Yanal (Teknik direktör), Dk. 84 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 84 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Serdar Aziz, Dk. 36 Ozan Tufan, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 54 Dirar, Dk. 57 Isla (Fenerbahçe), Dk. 20 Belhanda, Dk. 36 Falcao, Dk. 58 Seri, Dk. 68 Donk, Dk. 74 Mariano, Dk. 90 Fatih Terim, Dk. 90+8 Onyekuru (Teknik direktör) (Galatasaray)