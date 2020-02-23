Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan çarpıcı iddia

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği derbinin ardından Ozan Tufan isyan etti. Hakem Halil Umut Meler'in maçı kötü yönettiğini ve art niyetli olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, TFF yetkilisinin Galatasaray kazandı diye video çektiğini iddia etti.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şöyle:

"Hakem Halil Umut Meler gelsin bir şeyler söylesin. Gelip o bir şeyler söyleyecek. Maçın başından sonuna kadar Serdar'a ve bana sarıyı çıkaracağım deyip müdahele ettirmiyor. Serdar defans oyuncusu. Böyle yaparak rakibe müdahale etmesinin önüne geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burada yener yenilirsin önemli değil. Hakemin iyi niyetle gelmesi lazım. TFF'nin yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Buraya gelen bu

insanların hakkını yemeyecekler: Ceza da alabilirim umrumda değil."

"Futbol çok farklı bir yere gidiyor. Çok yazık. Benim dudağım kanıyor, suratıma vuruyor bir şey yok. Art arda 8 faul veriyor ve size iyi niyetliyim diyor. Çok net söylüyorum. Halil Umut Meler buraya iyi niyetle gelmedi. Fenerbahçe'ye çok değişik şeyler yapılıyor. Burada olmayacak şeyler oluyor, burada bir tarih var bu tarihi yok ettiler. Burada sahada futbol yok. Ömer Bayram bile hakem iyi niyetli gelmemiş diyor. Çok yazık. Çok özür dilerim. Buraya gelen taraftarlara bunu yaşattığımız için. Futbol yok."