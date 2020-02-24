Ali Koç tarihi tersten yazdı

KOSİF

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçildiği Haziran 2018 tarihinden bu tarafa başarıdan uzak kalan Fenerbahçe, çok sayıda alanda rakiplerinin uzağında kaldı. 20 yıl sonra Ali Koç başkanlığında Kadıköy'de yenilgi gören sarı-lacivertli takım, zirve yarışında da havlu atmaya yakın. Taraftarlar Ersun Yanal'ın istifasını isterken,Fenerbahçe'nin küme düşme hattında yer alma rakamı (4), lider geçirdiği hafta sayısının da üzerine çıktı.Sportif direktör Damien Comolli de yine takımdan ayrılan isim olmuştu. Şampiyonluk parolasıyla her iki sezona da başlayanÖte yandan sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de sadece Galatasaray'a karşı değil, Beşiktaş ve Trabzon'a karşı da sürdürdüğü 49 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Fenerbahçe'de hedefte Ali Koç ve yönetimi var. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım döneminin yöneticilerinden Selim Kosif maçın ardından yeni yönetime tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Kosif, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız. Helal olsun size" sözleriyle başkan Ali Koç'u yerden yere vurdu.90 dakika sonrasında Fenerbahçe tribünlerinde büyük öfke vardı. Ağlayıp olduğu yerde çökenlerin yanı sıra sinirini stadın koltuklarından çıkaranlar da oldu. Sinirini alamayan bir grup ise soluğu Samandıra'da aldı. Takım otobüsünü taş, şişe ve yumurta yağmuruna tuttu. Ön cam, yumurtadan görünmez oldu. Taraftarlar, "Ali Koç gelecek hesap verecek" diye bağırdı.