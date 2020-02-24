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ve ortalığı karıştırdı

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Belhanda ve Deniz Türüç ortalığı karıştırdı
Maçın 80. dakikasında Galatasaray oyuncu değişikliğine giderken Belhanda'nın ağır adımlarla kenara gelmesine sinirlenen Deniz Türüç, Faslı yıldızın yanına giderek dışarı çıkarmak istedi. Sonrasında Belhanda rakibine sert bir karşılık verip kulübeye girdi. Bunun ardından Deniz, Belhanda'ya saldırırken ortalık daha da karıştı ve iki takımın kulübeleri de olaya dahil oldu. Sonrasında Halil Umut Meler, önce Belhanda'yı kulübeden geri çağırıp oyundan atarken saha içine dönen hakem, Türüç'ü de kırmızı kart ile cezalandırdı.

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Belhanda ve Deniz Türüç ortalığı karıştırdı
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