Belhanda ve Deniz Türüç ortalığı karıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

Maçın 80. dakikasında Galatasaray oyuncu değişikliğine giderken Belhanda'nın ağır adımlarla kenara gelmesine sinirlenen Deniz Türüç, Faslı yıldızın yanına giderek dışarı çıkarmak istedi. Sonrasında Belhanda rakibine sert bir karşılık verip kulübeye girdi.Sonrasında Halil Umut Meler, önce Belhanda'yı kulübeden geri çağırıp oyundan atarken saha içine dönen hakem, Türüç'ü de kırmızı kart ile cezalandırdı.