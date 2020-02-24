Beşiktaş'ta dev operasyon! O isimler yolcu

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile 2-1 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Beşiktaş 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Maç eksiği bulunan lider Trabzonspor ile arasında 8 puan olan ve şampiyonluk yarışında hayli geride kalan siyah beyazlı kulüpte gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Buna göre Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla yolların ayrılması yönünde karar alındı.
Giriş Tarihi: 24.2.2020 18:45Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 18:46ABONE OL
Süper Lig'de önceki akşam Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda kadroda operasyon yapılacağının sinyalini vermişti.