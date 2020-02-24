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'ta dev operasyon! O isimler yolcu

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile 2-1 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Maç eksiği bulunan lider Trabzonspor ile arasında 8 puan olan ve şampiyonluk yarışında hayli geride kalan siyah beyazlı kulüpte gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Buna göre Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla yolların ayrılması yönünde karar alındı.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 18:46 ABONE OL
Beşiktaş'ta dev operasyon! O isimler yolcu

Süper Lig'de önceki akşam Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda kadroda operasyon yapılacağının sinyalini vermişti.

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Beşiktaş'ta dev operasyon! O isimler yolcu
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