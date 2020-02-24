Fenerbahçe’de kabus devam ediyor!

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, hem Kadıköy'de rakibine karşı yenilmezlik serisini devam ettiremedi hem de bir maç eksiği bulunan lider Trabzonspor'un ve aynı puandaki Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.



2'NCİ DEVRE İYİ BAŞLAMIŞTI

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe'de, 2'nci devre iyi başlamıştı. 18'inci haftada Gaziantep FK deplasmanında gelen 2-0 galibiyetin hemen ardından kendi sahasında şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, bu mücadeleyi de sezonun en iyi oyunlarından birini oynayarak 2-0 kazandı. 19'uncu hafta sonunda lider ile arasındaki puan farkını 4'e indiren sarı-lacivertli ekip, 20'nci haftada kritik Trabzonspor deplasmanına çıktı. Maçın başında Kruse'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da oynanan futbol, taraftarı memnun etmiş ve ilerleyen haftalara daha da umutlu bakmalarını sağlamıştı.



SON 3 HAFTA KÖTÜ FUTBOL VE ALINAN 1 PUAN

Ligin 21'inci haftasında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında oynadığı iyi futbolu sahaya yansıtmakta zorlanmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 22'nci hafta da ise Fenerbahçe, derbi öncesinde MKE Ankaragücü deplasmanına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Bu maçta alınacak galibiyetle hem derbi öncesinde moral bulmak hem de ligde tekrardan üst sıralara tırmanmak isteyen sarı-lacivertli ekipte evdeki hesap çarşıya uymadı. Sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de derbi mücadelesi artık daha büyük önem kazandı. Derbiye kritik eksiklerle çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sakat olan Emre Belözoğlu, sarı kart cezası bulunan Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada Tolgay Arslan'a şans verdi. Derbiye oyun olarak istediği gibi başlayamasa da Fenerbahçe, 21'inci dakikada Kruse'den bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise ilk yarım saatte yakaladığı net pozisyonları değerlendiremedikten sonra 40'ıncı dakikada Donk'tan bulduğu golle devreye 1-1 eşitlikle girmeyi başardı. 2'nci yarıda da beklenilen ve istenilen oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ciddi zorluk çekti. Bunun aksine ise Galatasaray, sahaya daha iyi yayılan ve bloklar arasında daha da kompakt bir oyun ortaya koyan taraf görüntüsündeydi. Nitekim, sarı-kırmızılı ekip, 80'inci dakikada Falcao'nun ayağından bulduğu penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Kalan sürede Fenerbahçe, bütün riskleri alsa da 90+7'nci dakikada Onyekuru'dan gelen gole engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.



HÜCUMDA SIKINTI BÜYÜK

Son 3 haftada alınan kötü skorların yanında Fenerbahçe, hem ofansif hem de defansif anlamda sahaya yansıttığı görüntü ile de taraftarlarının ciddi tepkisini çekmiş durumda. Üst üste oynanan Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında rakip kaleye sadece 3 gol atabilen sarı-lacivertli ekipte bu gollerin 2'si penaltıdan gelirken, diğerini ise 90+6'da Ankara deplasmanında Serdar Aziz'den bulmuştu. Öte yandan Fenerbahçe'de sezona en iyi giren futbolculardan biri olan Vedat Muriç, son dört haftada gole hasret kalmış durumda. Bu dört maçta kaleye 16 şut çeken Kosovalı oyuncu, skora etki etmeyi başaramadı.



ORTA SAHADA ALARM VERİYOR

Fenerbahçe'de son 3 haftada oynanan kötü oyunun en önemli sebeplerinden biri ise orta sahadaki sayısal anlamda eksiklik ve oyuncuların formsuzluğu. Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giymeyen Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü karşısında da 2'nci yarı oyuna girmiş ve sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı. Sezona iyi giriş yapan ve A Milli Takımı'nda vazgeçilmez oyuncularından biri olan Ozan Tufan'ın da yaşadığı form düşüklüğü, Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu etkileyen önemli nedenlerden bir diğeri. Takımın orta sahadaki istikrarlı bir diğer ismi olan Luiz Gustavo'yu da kart cezası olması nedeniyle Galatasaray karşısında kullanamayan Ersun Yanal, bu bölgede ligde ilk kez Tolgay Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Tolgay da hem oynadığı futbol ile taraftarlardan büyük tepki çekerken hem de fiziksel anlamda iyi bir görüntü çizmedi.



KADIKÖY'DE "ERSUN YANAL İSTİFA" ve "ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Geçtiğimiz sezon taraftarın büyük desteği ile göreve gelen ve beklentilerin büyük olduğu Ersun Yanal, her fırsatta bu sezon şampiyon olacaklarını dile getirirken taraftara da büyük umut aşıladı. Sarı-lacivertli taraftarların da sevgisini ve desteğini arkasına alan Yanal, 2'nci Fenerbahçe döneminde ilk kez tepkilerden nasibini aldı. Galatasaray'a karşı oynanan derbi mücadelesinde son düdüğün çalmasının ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 23 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinin ardından kötü futbolunda beraberinde gelmesi sonucunda taraftarlar, "Ersun Yanal istifa" tezahüratları ile tecrübeli teknik adama tepkilerini belli etti. Karşılaşma sonunda Başkan Ali Koç'a da istifa çağrısında bulunan taraftarlar oldu.

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