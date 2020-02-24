Karşılama yok tokalaşma var

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray yönetimini beklenildiği gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılamadı.Hafta içinde birbirlerine yönelik açıklamalarda bulunan Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tokalaşmakla yetindi. İkili maçın ilk dakikalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izledi. Koç, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerin bulunduğu locaya gitse de ikinci yarıda dönerek protokoldeki yerini aldı.G.Saray 27 yıl sonra F.Bahçe'ye deplasmanda 3 gol attı. Aslan Nisan 1993'te 4-1 kazanmıştı.Bu sezon evinde 11. maçına çıkan F.Bahçe 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yenilgi sayısı 2'ye çıktı.Fenerbahçe karşılaşmada penaltı golü dışında ilk isabetli şutunu 73. dakikada Dirar'ın ayağından buldu.