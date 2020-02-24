Şut sayısından fazla kart çıktı

LUKAS

PODOLSKİ

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin kapışmasında nefesler kesilirken karşılaşmada çıkan kart sayısı, kaleleri bulan isabetli şut sayısından fazla oldu.Ceza sahasına atılan toplam 37 ortanın ise sadece 6'sı isabet buldu. Kadıköy'deki derbi, bu sezon Süper Lig'de en fazla kartın gösterildiği maç olarak kayıtlara geçti. Hakem Halil Umut Meler, müsabakada 36 kez faul çaldı. Karşılaşma neredeyse her 170 saniyede bir faul nedeniyle durdu. Oyuna sıkça ara verilen maçta hakem Meler ilk yarıyı 4, ikinci yarıyı 10 olmak üzere 14 dakika uzattı.İki ekip de 5 üzeri kart gördüğü için takım halinde sportmenliğe aykırı harekettenFenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası gelecek.Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine 3-1'lik skorla son veren Galatasaray'da büyük sevinç vardı. Sahadaki coşku, soyunma odasına da taşındı. Futbolcular ve teknik heyet tarihi galibiyeti marşlarla kutlarken hep birlikte objektiflere poz verdi. Soyunma odasına görüntülü bağlanan Melo da Galatasaray'ın sevincine ortak oldu.Maçın ardından Antalyaspor forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski, "Mayıslar bizimdir" paylaşımında bulundu ancak sonra bu mesajı sildi. Cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise "Herkese bir daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.