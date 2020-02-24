Şut sayısından fazla kart çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin kapışmasında nefesler kesilirken karşılaşmada çıkan kart sayısı, kaleleri bulan isabetli şut sayısından fazla oldu. Fenerbahçe, mücadeleyi 4, Galatasaray ise 7 isabetli şutla tamamlarken toplamda 10 sarı kart, 1'i Ersun Yanal'a olmak üzere 3 kırmızı kart çıktı.
Ceza sahasına atılan toplam 37 ortanın ise sadece 6'sı isabet buldu. Kadıköy'deki derbi, bu sezon Süper Lig'de en fazla kartın gösterildiği maç olarak kayıtlara geçti. Hakem Halil Umut Meler, müsabakada 36 kez faul çaldı. Karşılaşma neredeyse her 170 saniyede bir faul nedeniyle durdu. Oyuna sıkça ara verilen maçta hakem Meler ilk yarıyı 4, ikinci yarıyı 10 olmak üzere 14 dakika uzattı.
İki ekip de 5 üzeri kart gördüğü için takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası gelecek.
KADIKÖY HATIRASI
Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine 3-1'lik skorla son veren Galatasaray'da büyük sevinç vardı. Sahadaki coşku, soyunma odasına da taşındı. Futbolcular ve teknik heyet tarihi galibiyeti marşlarla kutlarken hep birlikte objektiflere poz verdi. Soyunma odasına görüntülü bağlanan Melo da Galatasaray'ın sevincine ortak oldu.
LUKAS PODOLSKİ: MAYISLAR BİZİMDİR
Maçın ardından Antalyaspor forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski, "Mayıslar bizimdir" paylaşımında bulundu ancak sonra bu mesajı sildi. Cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise "Herkese bir daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.