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, gözlemci 'u 'nın Inter ile 'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA son 32 turu rövanş maçında görevlendirdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 25.2.2020 18:10 ABONE OL
UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA, gözlemci Erol Ersoy'u İtalya'nın Inter ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, 27 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Mücadele, İtalya'daki yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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UEFA'dan Erol Ersoy'a görev
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