Falcao, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek 21 yıllık hasreti sona erdirdi. 1999'dan sonra ilk kez Kadıköy'den 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, Falcao attığı penaltı golüyle başarının önemli bir parçası oldu. Zorlu atmosferde baskı altında topun başında geçerek büyük bir sorumluluk alan Kolombiyalı, attığı golü ve galibiyeti değerlendirdi.

Derbi sonrası ilk kez konuşan Falcao şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelmeden önce Fenerbahçe maçlarının önemini biliyordum. Yaşadığınızda bunu daha iyi anlıyorsunuz. Kadıköy'de atmosferi, attığım penaltı golünü ve birçok kez başarılamayan 21 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdığımız o anı hayatım boyunca unutamayacağım."

Şampiyonluk için tüm enerjisini sahaya yansıtacağını aktaran Kolombiyalı, "Galatasaray forması giyiyorsanız, derbide Fenerbahçe'ye gol atmak çok önemli. Ben de bunu yaşadım ve çok mutluyum. Derbi zaferi beni daha da kamçıladı. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Artık sakatlık yaşamak istemiyorum. Her maçta gol atmak için sahada olacağım. Şampiyonluk istiyoruz ve ben bunun için terimin son damlasına kadar savaşmaya hazırım." şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol attı.