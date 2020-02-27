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İngiliz ekibi , Fenerbahçeli futbolcu ’ı etmek istiyor. Palace’ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı ifade edildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 27.2.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 14:33 ABONE OL
Crystal Palace’ta hedef Ozan Tufan

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının radarına giren Ozan Tufan için İngiliz ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor.

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace'ın bir süredir Tufan'ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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Crystal Palace’ta hedef Ozan Tufan
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