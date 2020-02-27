Fenerbahçe'de üçüncü operasyon yolda

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren, bu sezon da Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar başladı. Göreve geldikleri 2018 Haziran'dan bu yana 2 sezonda 28 transfere imza atıp toplamda 41.7 milyon Euro harcayan sarı-lacivertli yönetim, üçüncü yılına girerken yine kadroda revizyona gidecek. Bu operasyonun ilk sırasında teknik direktör var.
Sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verilen Ersun Yanal ile Mayıs bitiminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yeni hoca için yönetimde şimdiden önemli isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor.
TAKIMDA 7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor. Bu oyunculardan bazılarıyla devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, sezonun kalanında sergilenecek performanslara göre net kararını verecek.
Ayrıca Jailson, Zajc, Sadık ve Tolgay'ın gözden çıkarılanlar arasında olduğu ancak belirlenecek yeni teknik direktörün vereceği rapora göre hareket edileceği gelen haberler arasında.
VEDAT MURİQİ İÇİN AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLENİYOR
Yönetim, gidenlerin yerine alacağı oyuncularla ise şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Ancak FFP kıskacındaki Fenerbahçe'de transfere kaynak olarak Avrupalı dev kulüplerin takibinde olan Vedat Muriqi kullanılacak. Kosovalı golcüyü iyi bir rakama satmanın hesaplarını yapan yönetim, Max Kruse ve Ozan Tufan'ı da tatmin edici teklifler gelmesi halinde gönderebilir.
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TEPKİ
Fenerbahçe Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray Kulübü'nün resmi sitesinden derbide taraftarının maruz kaldıkları olaylar hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Tepki gösterilen pankart için gerekli izinler alındığını belirten Danabaş şu ifadeleri kullandı: "Ben pankartta toplumu ayrıştırıcı, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. Yıllardır mottoları 'Seni sevmeyen ölsün' olan, bunu pankartlarına, marşlarına yansıtanlar; sadece kendilerini sevmediklerini söyleyen insanlara nasıl böyle bir suçlamada bulunabiliyorlar, hayret ediyorum. Ayrıca ne maç öncesi ne de sonrası rahatsız edici ses seviyesinde müzik olmadı. Önümüzdeki sene yapmak istediklerine altyapı hazırlamak istiyorlar sanırım."