Fenerbahçe'de üçüncü operasyon yolda

FENERBAHÇE'DEN

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren, bu sezon da Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için hazırlıklar başladı. Göreve geldikleri 2018 Haziran'dan bu yana 2 sezonda 28 transfere imza atıp toplamda 41.7 milyon Euro harcayan sarı-lacivertli yönetim, üçüncü yılına girerken yine kadroda revizyona gidecek.Sezon sonuna kadar takımın başında kalmasına karar verilenYeni hoca için yönetimde şimdiden önemli isimler üzerinde tartışmalar yapılıyor.Takımda Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu ve üçüncü kaleci Erten Ersu'nun sözleşmeleri bitiyor.Ayrıca Jailson, Zajc, Sadık ve Tolgay'ın gözden çıkarılanlar arasında olduğu ancak belirlenecek yeni teknik direktörün vereceği rapora göre hareket edileceği gelen haberler arasında.Yönetim, gidenlerin yerine alacağı oyuncularla ise şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Ancak FFP kıskacındaki Fenerbahçe'de transfere kaynak olarak Avrupalı dev kulüplerin takibinde olan Vedat Muriqi kullanılacak.Fenerbahçe Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray Kulübü'nün resmi sitesinden derbide taraftarının maruz kaldıkları olaylar hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Tepki gösterilen pankart için gerekli izinler alındığını belirten Danabaş şu ifadeleri kullandı: "Ben pankartta toplumu ayrıştırıcı, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. Yıllardır mottoları 'Seni sevmeyen ölsün' olan, bunu pankartlarına, marşlarına yansıtanlar; sadece kendilerini sevmediklerini söyleyen insanlara nasıl böyle bir suçlamada bulunabiliyorlar, hayret ediyorum. Ayrıca ne maç öncesi ne de sonrası rahatsız edici ses seviyesinde müzik olmadı. Önümüzdeki sene yapmak istediklerine altyapı hazırlamak istiyorlar sanırım."