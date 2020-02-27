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'ın menajerinden açıklaması

Teknik Direktörü 'ın Loris Karius'la sezon sonunda yolları ayıracaklarını açıklamasından sonra gözler kaleci transferine çevrildi. 'de yedek kalan deneyimli file bekçisi 'ın gelecek sezon siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyacağı iddia edilmişti. Volkan Babacan'ın menajeri , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 18:06 ABONE OL
Volkan Babacan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin ardından Sergen Yalçın'ın Karius'la ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 47 yaşındaki hoca, açık açık Alman kalecinin gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacağını açıklamıştı. Yalçın'ın bu sözleri sonrası siyah-beyazlı ekibin Volkan Babacan'la anlaştığı iddia edilmişti.

Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, son dönemde çıkan haberle alakalı NTV'ye konuştu.

Bulut, "Beşiktaş'la görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımıyla kontratı devam ediyor ve sezon sonu için Beşiktaş'la anlaştığımız doğru değil. Öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler anlaşsaydı bize de bilgi verilirdi" sözleriyle transfer haberlerini yalanladı.

31 yaşındaki milli kaleci, Medipol Başakşehir'deki 6. sezonunu yaşıyor. Formasını Mert Günok'a kaptıran Babacan, bu sezon ligde oynamazken, sadece Türkiye Kupası 4 maçta forma giydi.

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Volkan Babacan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması
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