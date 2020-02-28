Damien Comolli: Başkan bize danışmadan transfer yaptı

MURİQİ

Fenerbahçe'de görevden ayrılan sportif direktör Damien Comolli, Türkiye'deki günlerini anlattı, özellikle Ali Koç'a yönelik eleştirilerde bulundu.abonelik sistemi ile çalışan dünyaca ünlü The Atletic'e çok özel açıklamalarda bulundu. Comolli'nin sözlerinitercüme ederken,İşte Comolli'nin sözleri:"25 Şubat 2019'ta istifa ettim çünkü doğru yapılanmayı kurabildiğimize inanmadım. Kulübü bu çevresel yapıda ileriye götüremezdik.2 seçeneğim vardı. Ya kulübün göndermesini bekleyecektim ya da 12 aylık maaşımı bırakacaktım. Bunu yapamazdım.Ancak 2.5 ay önce artık tahammül edemedim.Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler. Başkan bana ve hocaya danışmadan transfer yaptı. Kulübe çok fazla zaman ayırıp çok para harcadığı için bu kararına saygı duydum ama bunu kabul edemedim.Finansal olumsuzluklara rağmen iyi transfer dönemi geçirdik. Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifaya iten bu oldu. Kulüpte çok negatif bir hava vardı. Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. İstanbul'daki, Fenerbahçe'dekilere de söyledim bir problem var. Ben gittikten sonra kendilerine sormalılar bu durumu.Vedat Muriqi, Premier Lig'de oynamak için her şeye sahip. Kosova-İngiltere maçını hatırlayın. Maguire ve Michael Keane'ne yaptıkları ortada.Daha iyi bir koçla ve daha iyi bir yapıda daha çok gol atar. Onun için üzgünüm. Çünkü Fenerbahçe'de daha çok gol atmasını sağlayacak bir ortam ve hücum planı yoktu.Henüz Liverpool ve M.City için uygun değil ama diğer takımlarda rahatlıkla oynar. Bazı Premier Lig takımları bana sürekli Muriqi'i soruyorlardı. İzlemeye gelmek için bilet istiyorlardı.