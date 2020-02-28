Damien Comolli: Başkan bize danışmadan transfer yaptı

Fenerbahçe'de görevden ayrılan sportif direktör Damien Comolli, Türkiye'deki günlerini anlattı, özellikle Ali Koç'a yönelik eleştirilerde bulundu. Ali Koç'un 18 ay boyunca en yakınındaki kişi olan Comolli,
abonelik sistemi ile çalışan dünyaca ünlü The Atletic'e çok özel açıklamalarda bulundu. Comolli'nin sözlerini SABAH Spor
tercüme ederken, Fransız futbol adamı, kırılmanın başkan Koç'un kendisine ve Ersun Yanal'a danışmadan yaptığı transferler olduğunu söyledi.
İşte Comolli'nin sözleri:
DEFALARCA GİTMEK İSTEDİM, BIRAKMADILAR
"25 Şubat 2019'ta istifa ettim çünkü doğru yapılanmayı kurabildiğimize inanmadım. Kulübü bu çevresel yapıda ileriye götüremezdik. Kendimi hiç rahat hissetmedim ve bu yüzden istifa ettim.
2 seçeneğim vardı. Ya kulübün göndermesini bekleyecektim ya da 12 aylık maaşımı bırakacaktım. Bunu yapamazdım. Yönetime defalarca gitmek istediğimi söyledim, göndermediler.
Ancak 2.5 ay önce artık tahammül edemedim. Tünelin ucundaki ışığı göremiyordum. Hayatımda yapmadığım bir şey yaptım ve tweet attım.
Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler. Başkan bana ve hocaya danışmadan transfer yaptı. Kulübe çok fazla zaman ayırıp çok para harcadığı için bu kararına saygı duydum ama bunu kabul edemedim. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir."
PROBLEMİ KENDİLERİNE SORMALILAR
Finansal olumsuzluklara rağmen iyi transfer dönemi geçirdik. Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifaya iten bu oldu. Kulüpte çok negatif bir hava vardı. Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. İstanbul'daki, Fenerbahçe'dekilere de söyledim bir problem var. Ben gittikten sonra kendilerine sormalılar bu durumu.
MURİQİ İÇİN ÜZÜLÜYORUM
Vedat Muriqi, Premier Lig'de oynamak için her şeye sahip. Kosova-İngiltere maçını hatırlayın. Maguire ve Michael Keane'ne yaptıkları ortada. İki oyuncunun değerine bakın! Biz Muriqi'i sadece 3 milyon Euro'ya aldık. Onları yok etti.
Daha iyi bir koçla ve daha iyi bir yapıda daha çok gol atar. Onun için üzgünüm. Çünkü Fenerbahçe'de daha çok gol atmasını sağlayacak bir ortam ve hücum planı yoktu. Onu hep Giroud ile kıyaslıyorum. Giroud transferde doğru tercihler yapmıştı Wenger ile çalıştı. Muriqi de kendi Wenger'ini bulmalı.
Henüz Liverpool ve M.City için uygun değil ama diğer takımlarda rahatlıkla oynar. Bazı Premier Lig takımları bana sürekli Muriqi'i soruyorlardı. İzlemeye gelmek için bilet istiyorlardı. Kosova EURO 2020'ye gitmeye çalışıyor. Eğer giderse değeri artar. İngilizce çalışıyor ve çok idman yapıyor. Çok iyi bir futbol karakteri.