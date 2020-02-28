Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > TFF’de gergin anlar! Beşiktaş avukatlarından o sözlere tepki

TFF’de gergin anlar! Beşiktaş avukatlarından o sözlere tepki

Göztepe maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen ret kararını 'na taşıyan ancak burada da istediğini bulamayan Beşiktaş'ın avukatları, Tahkim Kurulu'nda gerçekleştirilen duruşma sırasında TFF avukatının söylediği "Bu maç tekrarlanırsa, Türkiye'deki maçların yarısı tekrarlanır" şeklindeki sözlere tepki gösterdi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 28.2.2020 ABONE OL
TFF’de gergin anlar! Beşiktaş avukatlarından o sözlere tepki

Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar isteyen Beşiktaş'a TFF'den sonra Tahkim Kurulu'ndan da 'ret' yanıtı geldi. Duruşmada TFF avukatının, "Bu maç tekrarlanırsa, Türkiye'deki maçların yarısı tekrarlanır" dediği, Beşiktaş'ın avukatlarının ise "Eğer kural hatası varsa gerekirse hepsi tekrarlanır. Kural hatasının sana göre, bana göresi olmaz" karşılığını verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyahbeyazlıların konuyu UEFA'ya gerekirse CAS'a taşıyacağı belirtildi. 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçta, hakem Hüseyin Göçek, ev sahibinin ikinci golü öncesi topu Beşiktaş'a vermesi gerekirken rakibine vermiş, oyuna ev sahibi takımın futbolcuları başlamış ve akabinde faul olmuştu. Serbest atış sonrasında ise siyah-beyazlılar golü yemişti.

Yalçın: Kendinize güvenin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanya maçı öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede 5 puan kaybettikleri Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalardan önemli dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi. Defans oyuncularını, "Rakibe az fırsat versek de küçük hatalar bizi etkiliyor, daha dikkatli olmalısınız. Boşta kalan rakip forvet görmek istemiyorum" sözleriyle uyaran Yalçın, hücumculara da "Pozisyona girmede problemimiz yok ancak son vuruşlarda yetersiz kalıyoruz. En önemli şey kendinize güvenmektir. Şansınızı denemekten çekinmeyin" dedi.

Çebi'ye 15 gün ceza

PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün ceza verdi. Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kulübe de ayrıca 200 bin TL ceza kesildi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için karar verildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF’de gergin anlar! Beşiktaş avukatlarından o sözlere tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN