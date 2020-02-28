TFF’de gergin anlar! Beşiktaş avukatlarından o sözlere tepki

Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar isteyen Beşiktaş'a TFF'den sonra Tahkim Kurulu'ndan da 'ret' yanıtı geldi. Duruşmada TFF avukatının, "Bu maç tekrarlanırsa, Türkiye'deki maçların yarısı tekrarlanır" dediği, Beşiktaş'ın avukatlarının ise "Eğer kural hatası varsa gerekirse hepsi tekrarlanır. Kural hatasının sana göre, bana göresi olmaz" karşılığını verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından siyahbeyazlıların konuyu UEFA'ya gerekirse CAS'a taşıyacağı belirtildi. 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan ve Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçta, hakem Hüseyin Göçek, ev sahibinin ikinci golü öncesi topu Beşiktaş'a vermesi gerekirken rakibine vermiş, oyuna ev sahibi takımın futbolcuları başlamış ve akabinde faul olmuştu. Serbest atış sonrasında ise siyah-beyazlılar golü yemişti.

Yalçın: Kendinize güvenin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanya maçı öncesi talebeleriyle yaptığı görüşmede 5 puan kaybettikleri Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalardan önemli dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi. Defans oyuncularını, "Rakibe az fırsat versek de küçük hatalar bizi etkiliyor, daha dikkatli olmalısınız. Boşta kalan rakip forvet görmek istemiyorum" sözleriyle uyaran Yalçın, hücumculara da "Pozisyona girmede problemimiz yok ancak son vuruşlarda yetersiz kalıyoruz. En önemli şey kendinize güvenmektir. Şansınızı denemekten çekinmeyin" dedi.

Çebi'ye 15 gün ceza

PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 15 gün ceza verdi. Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Kulübe de ayrıca 200 bin TL ceza kesildi.