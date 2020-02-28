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ve için talep patlaması

'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta, ve 'u Avrupa'dan 7 farklı takımın scout ekibi tribünden izleyecek

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 28.2.2020 ABONE OL
Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için talep patlaması

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un futbolcuların olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor.

Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u 5 ayrı scout ekibi takibe alırken Çaykur Rizespor maçında bu rakamın 7'ye çıkacağı öğrenildi.

Aralarında Manchester United, Sheffield United, Sevilla ve Leipzig'de yer aldığı kulüplerden, Trabzonspor'a bu futbolcuları izlemek için talep geldiği belirtildi.

Oyuncularına olan ilgiyi doğrulayan bordo-mavili yetkililer, "Sezon başından bu yana çok yoğun talepler alıyoruz. İzlenmeleri oyuncularımızın motivasyonuna olumlu katkı yapıyor" ifadelerini kullandılar.

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Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için talep patlaması
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