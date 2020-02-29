Hoffenheim - Bayern Münih maçında olay çıktı! Oyunculardan taraftara protesto

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında en gollü maçlarından biri PreZero Arena'da oynandı. Hoffenheim'in Bayern'i konuk ettiği karşılaşmayı, deplasman ekibi çok rahat kazandı.

Maça fırtına gibi başlayan Bayern Münih, Gnarby, Kimmich ve Zirkzee'nin golleriyle 15 dakikada durumu 3-0 yaptı. Coutinho'nun 33'teki sayısı ilk yarının skorunu belirledi.

47'de yeniden sahneye çıkan Coutinho ve 62'de Goretzka'nın golleriyle Bayern Münih maçı 6-0 kazandı.

Zirvedeki Bayern Münih 52 puana ulaşırken, Hoffenheim 34 puanda kaldı.

Maçta olay çıktı

Müsabaka Bayern Münih taraftarlarının açtığı pankartlar sebebiyle 3 kez durdurdu. Bavyera ekibinin taraftarlarının 75. dakikada Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'un aleyinde küfürlü pankart açması üzerine karşılaşmanın hakemi Christian Dingert oyunu durdurdu.

Dingert, oyuncuları soyunma odasına gönderirken kısa bir süre sonra sahaya dönen futbolcular taraftarın bu davranışını protesto etmek amacıyla kalan bölümü pas yaparak geçirdi.



Bayern Munich CEO'su Karl-Heinz Rummenigge (solda) ve Hoffenheim kulübü patronu Dietmar Hopp (sağda)