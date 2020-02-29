İsmail Kartal'dan istifa açıklaması

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, Kulüp Başkanı Hasan Kartal ile yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göreve başladığı günden bugüne kadar Rizespor'un menfaatleri kapsamında çok çalıştığını, Rize'ye ve Rizespor'a yakışır bir takım oluşturmak için bütün koşulları denediğini belirten İsmail Kartal, alınan beklenmedik sonuçlardan sonra takımın önünü açmak adına bu kararı aldığını söyledi. Bir maçı eksik ve 24 puanlı bir takım bıraktığını ifade eden İsmail Kartal, "Rizespor taraftarlarının gönlü rahat olsun, onlara çok iyi bir takım bırakıyorum, ligin kalan bölümünde başarılı olacaklarına inanıyorum. Kaliteli oyunculardan oluşan bu takım, yaşadığı şansızlığı kıracaktır" dedi.

İsmail Kartal, "Sakatlıklar ve hakem hataları defalarca canımızı yaktı, son dakikalarda kaybettiğimiz maçları da dikkate aldığımız zaman şu an çok daha iyi bir yerde olmamız gerektiği kanısındayım" diye konuştu. Rize'de görev yaptığı süre içerisinde şehrin takımını üst sıralara çıkartmak için çok çaba sarf ettiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Elimizden geleni yaptık ama daha iyisini yapamadığımız için tüm taraftarlardan özür dileriz. Taraftarlarımızı takımlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BİTTİ