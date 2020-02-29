Real Madrid Barcelona hangi kanalda? İspanya La Liga el clasico Barcelona Eibar maçı ne zaman ve saat kaçta?

İspanya La Liga 26. hafta maçları kapsamında Real Madrid Barcelona ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Real Madrid Barcelona ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

REAL MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 26. Hafta Real Madrid Barcelona maçı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;