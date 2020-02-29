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Vedat’a terapisi

Başkanı , Kosovalı yıldızdan spekülasyonlarından etkilenmemesini istedi. Sarı-lacivertli takımın suskun golcüsüyle özel olarak görüşen Ali Koç, kendisine inancının devam ettiğini söyledi. 25 yaşındaki futbolcu da bir an önce toparlanıp eski günlerine döneceğinin sözünü verdi.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 29.2.2020 ABONE OL
Vedat’a Ali Koç terapisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü düzenlenen moral yemeğinde Vedat Muriqi ile özel olarak görüştü. Başkan Ali Koç, kendisine inancının devam ettiğini belirterek her futbolcunun böyle dönemler yaşayabileceğini ifade etti. Koç, Vedat'tan transfer spekülasyonlarına kafasını takmamasını ve sadece futbola odaklanmasını istedi.

BİR GALİBİYET HAVAYI DEĞİŞTİRİR
Vedat ise Galatasaray maçı öncesinde yaşadığı hastalığın performansını etkilediğini belirterek, "Antalya maçıyla birlikte inşallah hem ben hem de takım yükselişe geçecek. Çok ağır yara aldık ancak toparlanacağımıza inanıyorum. Bir galibiyet alarak kötü atmosferi bitireceğiz. Ardından maç maç giderek ligi en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



ERSUN YANAL'IN ZOR MAÇI!
Galatasaray'a Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra yenilen Fenerbahçe'de görevine son verilmesi gündeme gelen ancak yönetimin bu aşamada yaşanacak bir değişikliğin takıma faydadan çok zarar vereceği düşüncesinden dolayı şimdilik devam eden Ersun Yanal, bu akşam Antalyaspor karşısında en kritik sınavına çıkacak. Kulislerde ise kazanmaktan başka bir çaresi olmayan tecrübeli teknik adamla, olası bir yenilgide yolların ayrılacağı konuşuluyor. Öte yandan cezalı olan Yanal ve Volkan Kazak'ın yokluğunda takımı maça yardımcı antrenör Recep Karatepe çıkaracak.

FALETTE SÜRPRİZİ
Ersun Yanal, son antrenmanda Fallette'i taktik çift kalede as takımda oynattı. Sarı-lacivertlilerin Antalya karşısında savunmanın göbeğinde Falette-Serdar ikilisi ile sahaya çıkması bekleniyor. Gineli stoper, şu ana kadar sadece Türkiye Kupası'nda 118 dakika forma giydi.

3 EKSİK
Fenerbahçe, Antalyaspor maçında 3 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımda, sakatlığı devam eden Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı Isla ve kırmızı kart cezalısı Deniz forma giyemeyecek.

İşte Fenerbahçe'yi zirveden uzaklaştıran nedenler!

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Vedat’a Ali Koç terapisi
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