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'den paylaşımı

Bir dönem 'de forma giyen Nijeryalı forvet sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu. Fenerbahçe'nin teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından yaptığı paylaşımda Emenike, Kocaman için "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 01:37 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 01:44 ABONE OL
Emmanuel Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındığını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini korurken bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Emmanuel Emenike'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaşan Emenike, "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden" ifadelerini kullandı.

2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olan Fenerbahçe kadrosunda yer alan Njeryalı oyuncu o sezon ligde oynadığı 30 maçta 15 gol atıp 6 asist yapmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

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Emmanuel Emenike'den Aykut Kocaman paylaşımı
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